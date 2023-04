Serie A, come il quarto posto può non valere la Champions (Di domenica 9 aprile 2023) quarto posto niente Champions? Le coppe europee di questa stagione devono ancora offrire le sfide più emozionanti, ma in attesa di capire come si concluderanno i tornei 2022/23, i club sono già proiettati alla prossima stagione. Troppo importante la partecipazione alle competizioni UEFA sul fronte economico – in particolare alla Champions League – motivo per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 9 aprile 2023)niente? Le coppe europee di questa stagione devono ancora offrire le sfide più emozionanti, ma in attesa di capiresi concluderanno i tornei 2022/23, i club sono già proiettati alla prossima stagione. Troppo importante la partecipazione alle competizioni UEFA sul fronte economico – in particolare allaLeague – motivo per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Massimiliano Caiazzo vince il Ciak d'oro delle serie TV come miglior protagonista per il pubblico under 30?? È stato… - DiMarzio : #SerieA, come cambia la lotta #ConferenceLeague dopo #LazioJuventus - TuttoMercatoWeb : Ndombele: 'Napoli un po' come Marsiglia. Parlai con i compagni e rispedii un orologio in Francia' - CalcioFinanza : #Inter e #Milan in bilico, ma in corsa in #Champions League. #Juventus settima ma ancora viva in Europa League.… - HawkShy : Le stanno spolpando per bene Freen e Becky quelli della loro agenzia. Ricordatevi che in oriente funziona il tutto… -