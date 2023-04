Serie A 22/23, la classifica a confronto dopo 29 giornate (Di domenica 9 aprile 2023) La Serie A si avvicina in maniera sempre più spedita alla conclusione della stagione 2022-2023, e con essa la classifica e relativo confronto con la scorsa stagione sono sempre più chiari e definiti. In particolare, in vetta torna a vincere il Napoli, per 1-2 sul campo del Lecce, mantenendo un importante +14 rispetto allo scorso anno e un fondamentale +16 sulla seconda in graduatoria. Questa è la Lazio (+9), che nel posticipo di sabato sera ha sconfitto 2-1 la Juventus (-3), consolidando quindi il proprio vantaggio sulle rivali per un posto in Champions League, compresi i bianconeri. Sul gradino più basso del podio sale la Roma (+5), vittoriosa per 0-1 sul campo del Torino (+2) e capace di approfittare al meglio degli ennesimi mezzi passi falsi delle milanesi. Più precisamente il Milan (-11) non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Empoli ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023) LaA si avvicina in maniera sempre più spedita alla conclusione della stagione 2022-2023, e con essa lae relativocon la scorsa stagione sono sempre più chiari e definiti. In particolare, in vetta torna a vincere il Napoli, per 1-2 sul campo del Lecce, mantenendo un importante +14 rispetto allo scorso anno e un fondamentale +16 sulla seconda in graduatoria. Questa è la Lazio (+9), che nel posticipo di sabato sera ha sconfitto 2-1 la Juventus (-3), consolidando quindi il proprio vantaggio sulle rivali per un posto in Champions League, compresi i bianconeri. Sul gradino più basso del podio sale la Roma (+5), vittoriosa per 0-1 sul campo del Torino (+2) e capace di approfittare al meglio degli ennesimi mezzi passi falsi delle milanesi. Più precisamente il Milan (-11) non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Empoli ...

