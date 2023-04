Serale di Amici 22, Alessio Cavaliere eliminato della quarta puntata: le prime dichiarazioni (Di domenica 9 aprile 2023) Alessio Cavaliere è l’eliminato della quarta puntata del Serale di Amici 22, l’allievo di Arisa e Raimondo Todaro ha perso al ballottaggio finale contro Mattia Zenzola, grande amico e compagno di squadra del ballerino, tant’è che entrambi si sono commossi quando Maria De Filippi gli ha comunicato il nome dell’alunno che avrebbe dovuto lasciare il talent show: nonostante il suo percorso nel programma sia stato relativamente breve, il giovane ha rilasciato a WittyTV le sue prime dichiarazioni dopo l’eliminazione. Serale di Amici 22, le prime parole di Alessio Cavaliere dopo l’eliminazione Parlando della sua esperienza ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 aprile 2023)è l’deldi22, l’allievo di Arisa e Raimondo Todaro ha perso al ballottaggio finale contro Mattia Zenzola, grande amico e compagno di squadra del ballerino, tant’è che entrambi si sono commossi quando Maria De Filippi gli ha comunicato il nome dell’alunno che avrebbe dovuto lasciare il talent show: nonostante il suo percorso nel programma sia stato relativamente breve, il giovane ha rilasciato a WittyTV le suedopo l’eliminazione.di22, leparole didopo l’eliminazione Parlandosua esperienza ...

