Senza preti si torna alle origini

(Di domenica 9 aprile 2023) DaI seminari europei arrivano numeri allarmanti. a fronte degli strappi del clero di alcuni paesi, emerge però una richiesta di fede che recuperi le vere radici. «Ci rievangelizzeranno gli africani». Sembra una battuta, ma non lo è. Potrebbe anche sembrare una sorta di spot per un corridoio umanitario di immigrazione diterre un tempo convertite dai nostri sacerdoti. Un paradosso rivelatore o uno strano scherzo della Provvidenza, eppure i numeri parlano chiaro: negli ultimi trent’anni istranieri al servizio delle diocesi italiane sono aumentati di dieci volte, mentre il numero totale di sacerdoti in Italia, la terra del Papa, è diminuito del 16,5 per cento. E l’età media del clero italiano, secondo i dati diffusi dall’Istituto centrale di sostentamento del clero, è pari a 60,5 anni, mentre quello straniero ha un’età ...