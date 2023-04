Sensi: «Monza, settimana particolare! In apprensione per Berlusconi» (Di domenica 9 aprile 2023) Stefano Sensi, protagonista ancora con il Monza e autore dell’assist decisivo per il gol di Rovella, su DAZN ha parlato della settimana particolare considerate le condizioni del presidente Silvio Berlusconi. settimana DIVERSA – Stefano Sensi ha parlato così riguardo il momento del Monza, in apprensione per le condizioni di Berlusconi: «È stata una settimana diversa, c’è stata apprensione per quello che sta passando il nostro presidente. Gli abbiamo fatto arrivare un pensiero: lo aspettiamo presto, sappiamo che è un uomo forte. Noi rilassati? Pensiamo solo al nostro percorso, poi alla fine tireremo le somme». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Stefano, protagonista ancora con ile autore dell’assist decisivo per il gol di Rovella, su DAZN ha parlato dellaparticolare considerate le condizioni del presidente SilvioDIVERSA – Stefanoha parlato così riguardo il momento del, inper le condizioni di: «È stata unadiversa, c’è stataper quello che sta passando il nostro presidente. Gli abbiamo fatto arrivare un pensiero: lo aspettiamo presto, sappiamo che è un uomo forte. Noi rilassati? Pensiamo solo al nostro percorso, poi alla fine tireremo le somme». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sensi: «Monza, settimana particolare! In apprensione per Berlusconi» - - ferrantelli94 : RT @PanteraSaudita: ????A fine stagione verrà valutato anche Stefano #Sensi, il centrocampista in prestito al Monza sembra un giocatore ritro… - onanapresidente : RT @PanteraSaudita: ????A fine stagione verrà valutato anche Stefano #Sensi, il centrocampista in prestito al Monza sembra un giocatore ritro… - PanteraSaudita : ????A fine stagione verrà valutato anche Stefano #Sensi, il centrocampista in prestito al Monza sembra un giocatore r… - infoitsport : Monza, Palladino: 'Avremmo meritato la vittoria. Sostituzione Sensi? Non è un problema dei singoli' -