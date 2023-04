Selezione di immagini e frasi per auguri di buona Pasquetta 2023 tramite WhatsApp

Leggi su optimagazine

(Di domenica 9 aprile 2023) Ci stiamo mettendo alle spalle anni complicati causa Covid e, in occasioni di giornate molto particolari, può essere consigliabile mandare messaggi divertenti, come possiamo constatare oggi in occasione deglidi. A maggior ragione, considerando che da sempre questa ricorrenza è simbolo di “stare insieme”, in allegria e spensieratezza. Magari in gita, o comunque a pranzo fuori. Un lusso che dal 2020 ad oggi ci siamo potuti permettere non così spesso. Un focus sulleperdiAndiamo con ordine, provando ad individuare unadie ...