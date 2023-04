Segregata in casa e picchiata per mesi: riesce a salvarsi grazie a una telefonata (Di domenica 9 aprile 2023) Segregata e picchiata per mesi in casa, mentre i genitori, che erano in Pakistan, credevano che la figlia avesse un matrimonio felice. È questo l'orrore che ha vissuto a Sondrio, soli ottanta chilometri da Lecco, una giovane... Leggi su today (Di domenica 9 aprile 2023)perin, mentre i genitori, che erano in Pakistan, credevano che la figlia avesse un matrimonio felice. È questo l'orrore che ha vissuto a Sondrio, soli ottanta chilometri da Lecco, una giovane...

