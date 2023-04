Se ne va | la soffiata inquietante che fa tremare la Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) Il Partito democratico si ribella a Elly. Le prime mosse della neo segretaria non piacciono a parecchi. Tra questi c'è Vincenzo De Luca. Tutto ha avuto inizio quando laha deciso di commissariare il partito in Campania spedendo il senatore bergamasco Antonio Misiani a prendere il controllo regionale del partito, mentre l'ex segretaria della Cgil Susanna Camusso dovrà rimettere ordine a Caserta, dopo le polemiche per le pratiche opache emerse durante il voto per le primarie. Risultato? Una promessa che sa più di minaccia: "I prossimi - ha detto il governatore campano - saranno mesi di grande effervescenza". E c'è - scrive il Giornale - chi scommette sull'addio di De Luca. E l'idea di un progetto centrista con Matteo Renzi. Suggestioni che fanno parecchia paura alla leader dem. Solo qualche giorno fa De Luca non ci era ...