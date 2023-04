(Di domenica 9 aprile 2023) «Laper lein classe la prenderò come consulente». Così in un video pubblicato sui social l’assessore all’Istruzione della Regione siciliana Mimmo Turano intervenendo sul caso delladall’insegnamento per aver pregato in classe coi bambini, in provincia di Oristano. LEGGI ANCHEa Oristano, l'ufficio scolastico si difende: ci sono altri precedenti, è troppo religiosadi Oristano fa"Ave Maria" e "Padre nostro" agli alunni: lala sospende per 20La denuncia dell’assessore Turano, che ha fatto il parallelo «È incredibile quanto succede in Italia – dice l’assessore – lache conosce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForzaInter : RT @SecolodItalia1: Scuola da pazzi: la maestra che fa dire le preghiere sospesa 20 giorni, l’amica di Messina Denaro 10 - antiquensis : RT @SecolodItalia1: Scuola da pazzi: la maestra che fa dire le preghiere sospesa 20 giorni, l’amica di Messina Denaro 10 - SecolodItalia1 : Scuola da pazzi: la maestra che fa dire le preghiere sospesa 20 giorni, l’amica di Messina Denaro 10… - CertiGiorni : @gigi52335676 Mi verrebbe d'istinto da dirti che è semplicemente da pazzi, ma la verità è che le letture sono un pe… - Gianfroma : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @AnsaRomaLazio @AnsaSardegna @lanuovasardegna @UnioneSarda Quindi a scuola si fa catechismo? Roba da pazzi. -

Sono come una lenta preghiera che ci richiama alla nostra storia , vita, cultura,. Risponde '... Siamo in un mondo di, in un mondo in cui ci si può drogare, è giusto avere rapporti ...... questi sono rincoglioniti, hanno paura di tornare da soli a casa dae dei brutti voti sul ... Al secondo posto Innamorati, Newton Compton, della regina del rosa, un'architetta di Modena, ...... siamo",nessuno provi a scalfire il dogma della famiglia nucleare, cattolica ed ... Ae nelle università, corsi in lingua straniera tollerati solo se giustificati dalla presenza di ...

Scuola da pazzi: la maestra che fa dire le preghiere sospesa 20 ... Secolo d'Italia

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Le parole di Matteo Gardella, educatore cinofilo, dopo la tragedia avvenuta a Soldano, nell’entroterra di Bordighera: “La catena andrebbe vietata” ...