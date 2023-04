Scontro tra un’auto e un monopattino nel Veronese: morto un 15enne a quattro giorni dal suo compleanno (Di domenica 9 aprile 2023) Tragedia nella tarda serata di ieri 8 aprile a Oppeano, alle porte di Verona, dove un 15enne è morto dopo essersi scontrato a bordo del suo monopattino contro un’auto. La vittima, Samuele Brognara, viveva a Zevio, nel Veronese, e fra quattro giorni, il 13 aprile, avrebbe compiuto 16 anni, come riporta BresciaOggi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si stava spostando sul suo monopattino dalla frazione di Vallese verso il centro abitato di Oppeano, quando un’auto che viaggiava nel suo stesso senso di marcia lo ha travolto. Il corpo del ragazzo ha prima infranto il parabrezza dell’auto, per poi essere sbalzato a bordo strada in un campo. Come denuncia l’Osservatorio monopattino dell’Associazione sostenitori ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Tragedia nella tarda serata di ieri 8 aprile a Oppeano, alle porte di Verona, dove undopo essersi scontrato a bordo del suocontro. La vittima, Samuele Brognara, viveva a Zevio, nel, e fra, il 13 aprile, avrebbe compiuto 16 anni, come riporta BresciaOggi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si stava spostando sul suodalla frazione di Vallese verso il centro abitato di Oppeano, quandoche viaggiava nel suo stesso senso di marcia lo ha travolto. Il corpo del ragazzo ha prima infranto il parabrezza dell’auto, per poi essere sbalzato a bordo strada in un campo. Come denuncia l’Osservatoriodell’Associazione sostenitori ...

