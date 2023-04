Scontro tra 2 auto a Nizza Monferrato, 4 morti (Di domenica 9 aprile 2023) Il terribile incidente nell'astigiano Incidente stradale sulla SP456 poco dopo le 20 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, in Piemonte. Nell’incidente sono state coinvolte due autovetture. Il bilancio è di quattro persone decedute. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) Il terribile incidente nell'astigiano Incidente stradale sulla SP456 poco dopo le 20 a, in provincia di Asti, in Piemonte. Nell’incidente sono state coinvolte duevetture. Il bilancio è di quattro persone decedute. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Scontro tra auto nell'Astigiano, 4 i morti AGI - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22 a Nizza Monferrato (Asti) per un incidente stradale sulla strada provinciale 456. Due le auto coinvolte, il bilancio è di quattro persone ... Nizza Monferrato (Asti), scontro fra due auto: quattro morti A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, è di quattro morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la sera di Pasqua poco dopo le 22. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l'incidente h ... Nizza Monferrato (Asti), scontro tra due auto: quattro morti Asti, 9 aprile 2023 – Quattro morti in un incidente stradale a Nizza Monferrato (Asti). I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22 sulla strada provinciale 456. Due le auto coinvolte.