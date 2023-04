Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Scontro fra due auto in provincia di Asti, quattro morti - infoitinterno : Scontro fra due auto in provincia di Asti: quattro morti - infoitinterno : Nizza Monferrato (Asti), scontro fra due auto - infoitinterno : Scontro fra due auto in provincia di Asti, quattro morti - infoitinterno : Nizza Monferrato: scontro fra due auto, quattro morti -

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 22 sulla strada provinciale 456 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell'incidente e la Polizia stradale, che procede nei rilievi e nella ricostruzione dello

È di 4 morti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 22 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, sulla SP456, in cui sono state coinvolte due auto. Secondo quanto si apprende, sono ...Asti, 9 aprile 2023 – Quattro morti in un incidente stradale a Nizza Monferrato (Asti). I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22 sulla strada provinciale 456. Due le auto coinvolte.