Sciopero treni 14 aprile 2023, gli orari (Di domenica 9 aprile 2023) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Sciopero dei treni il 14 aprile 2023. Proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie lo Sciopero nazionale del personale di trenitalia S.p.A., riferisce il gruppo Fs, si terrà dalle 9 alle 17 di venerdì 14 aprile 2023. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Roma, 9 apr. (Adnkronos) -deiil 14. Proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie lonazionale del personale ditalia S.p.A., riferisce il gruppo Fs, si terrà dalle 9 alle 17 di venerdì 14

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Sciopero treni 14 aprile 2023, gli orari - fisco24_info : Sciopero treni 14 aprile 2023, gli orari: (Adnkronos) - Dalle 9 alle 17 - tvbusiness24 : #Sciopero dei #treni il 14 aprile, dalle 9 alle 17 - zagor70 : Doppio sciopero in arrivo: due agitazioni in 7 giorni, a rischio treni e mezzi Atm - TuttoSuMilano : Doppio sciopero in arrivo: due agitazioni in 7 giorni, a rischio treni e mezzi Atm -