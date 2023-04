Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani 2023: Italia fuori ai quarti nei due eventi di spada a squadre (Di domenica 9 aprile 2023) I Mondiali Cadetti e Giovani 2023 di Scherma, tenutisi a Plovdiv in Bulgaria, sono giunti oggi al termine con i tornei a squadre relativi alla spada per la categoria Under 20. Né con gli uomini, né con le donne gli azzurrini sono riusciti a centrare una posizione da medaglia, sicuramente anche a causa di un tabellone molto poco favorevole. Il bilancio della spada si chiude dunque con zero medaglie all’attivo. Nel torneo femminile la vittoria è andata al quotato team polacco in grado di battere le pari-età statunitensi in un’impegnativa finale. La squadra Italiana, composta da Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Gaia Caforio e Vittoria Siletti ha prima superato agevolmente la Svezia col punteggio di 45-25, per poi superare la Colombia ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Idi, tenutisi a Plovdiv in Bulgaria, sono giunti oggi al termine con i tornei arelativi allaper la categoria Under 20. Né con gli uomini, né con le donne gli azzurrini sono riusciti a centrare una posizione da medaglia, sicuramente anche a causa di un tabellone molto poco favorevole. Il bilancio dellasi chiude dunque con zero medaglie all’attivo. Nel torneo femminile la vittoria è andata al quotato team polacco in grado di battere le pari-età statunitensi in un’impegnativa finale. La squadrana, composta da Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Gaia Caforio e Vittoria Siletti ha prima superato agevolmente la Svezia col punteggio di 45-25, per poi superare la Colombia ...

