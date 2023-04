Scarpaccia di zucchine a modo mio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 aprile 2023) Ladiè una specialità italiana perfetta sia come antipasto che come spuntino. Originaria della Toscana, è una sorta di focaccia di verdure dalla crosta sottile, realizzata cone con l’aggiunta della cipolla che dona ulteriore sapore. Per ottenere il massimo impatto servitela tagliata a triangoli, per un antipasto o un contorno di grande effetto. Soddisfacente e croccante, ma allo stesso tempo delicata e leggera, questa popolare ricetta toscana ha fatto il giro del mondo: perché non aggiungerla oggi al vostro menù? Gli ingredienti per questa ricetta sono: 400 g di150 ml di latte 1 uovo 80 g di farina 60 g parmigiano grattugiato 1 cipolla olio extravergine di oliva q.b. sale e pepe q.b. Procedimento: Come prima cosa lavate le, privatele delle ...