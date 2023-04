Scacchi | Mondiale 2023 | Nepomniachtchi e Ding Liren aprono il match con la patta nella prima partita

(Di domenica 9 aprile 2023) 4 ore e 52 minuti di giocoportano allanelvalido per il titoloditra Ian. Il russo e il cinese danno comunque vita a un confronto interessante, ma le velleità dello sfidante del 2021 vengono bloccate dalla tenace resistenza, in posizione un po’ inferiore, da parte dell’uomo nuovo nel contesto della sfida iridata. Ad Astana si inizia, com’era stato previsto da molti, con unaSpagnola. L’immediata 3… a6 del Nero porta alla difesa Morphy, evitando così qualsiasi riferimento alla non amatissima Berlinese, spesso teatro di patte.si trova su un terreno sostanzialmente noto, tant’è che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi, Mondiale 2023: Ian Nepomniachtchi e Ding Liren aprono il loro match mondiale con una patta - verdura_rocco : Ok la Pasqua, ok la famiglia, ok quello che volete. Ora però zitti tutti che c'è il mondiale di scacchi ?? - SportRepubblica : Scacchi, Mondiale di Astana: Nepomniachtchi contro Ding Liren per il titolo dopo la rinuncia di Magnus Carlsen - henry14fr : noi che ci emozioniamo con la finale mondiale di scacchi - repubblica : Scacchi, Mondiale di Astana: Nepomniachtchi contro Ding Liren per il titolo dopo la rinuncia di Magnus Carlsen -

Via aldiad Astana, in Kazakistan, dove il russo Ian Nepomniachtchi e il cinese Ding Liren si giocano il titolo. Ma al centro dell'attenzione è l'assenza al tavolo del numero uno al mondo, ...È in quel momento che il monegasco ha capito di aver definitivamente perso ilcontro un ... quando Leclerc è stato chiamato ai box in prossimità della bandiera aper cercare di ...Pennisi si è fatto le ossa alla Bancadove ha lavorato a lungo negli Stati Uniti durante ... Quando verrà l'uomo del SETTIMO SIGILLO non chiederò di fare una partita a. Grazie per l'...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: comincia la sfida tra il russo e il cinese OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 15:56 Vi diamo dunque l’appuntamento alla giornata di domani per la seconda partita di questo match mondiale. Un salu ...Inizia la finale tra il russo e il cinese dopo la decisione del numero uno al mondo di non partecipare al torneo. Un'assenza non ancora digerita dagli ...