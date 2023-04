Sbraccia (Crescere Insieme): “Sversamento fognario nelle acque chiare, è allarme inquinamento a Torre in Pietra” (Di domenica 9 aprile 2023) Fiumicino – “Continua lo Sversamento della fognatura comunale di Torre in Pietra. Il liquido esce e si va ad immettere nella griglia delle acque piovane, cioà acque chiare, che porta al fosso in direzione mare. E’ evidente che sia un pericolo per l‘inquinamento ambientale che può produrre”. Paolo Sbraccia A lanciare l’allarme è Paolo Sbraccia, candidato alle prossime elezioni comunali di Fiumicino nella lista civica Crescere Insieme. “E’ un fatto grave, anche perché non è un fatto isolato. Lo stesso accade a Granaretto e a Palidoro. Inutile riempirsi la bocca di temi ambientali – sottolinea Sbraccia – se non si è capaci di gestire i servizi primari di una comunità. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023) Fiumicino – “Continua lodella fognatura comunale diin. Il liquido esce e si va ad immettere nella griglia dellepiovane, cioà, che porta al fosso in direzione mare. E’ evidente che sia un pericolo per l‘ambientale che può produrre”. PaoloA lanciare l’è Paolo, candidato alle prossime elezioni comunali di Fiumicino nella lista civica. “E’ un fatto grave, anche perché non è un fatto isolato. Lo stesso accade a Granaretto e a Palidoro. Inutile riempirsi la bocca di temi ambientali – sottolinea– se non si è capaci di gestire i servizi primari di una comunità. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Sbraccia (Crescere Insieme): “Allarme a Granaretto, acqua marrone dalla fontanella” - angelo_perfetti : Sbraccia (Crescere Insieme): “Allarme a Granaretto, acqua marrone dalla fontanella” - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Passoscuro, Sbraccia e Sigismondi (Crescere Insieme): “Si intervenga per la viabilità in tilt e il parcheggio selvaggi… - angelo_perfetti : Passoscuro, Sbraccia e Sigismondi (Crescere Insieme): “Si intervenga per la viabilità in tilt e il parcheggio selva… -

Sbraccia (Crescere Insieme): «Allarme a Granaretto, dalla fontanella ... Civonline Acqua marrone dalla fontana: allarme inquinamento a Granaretto A Granaretto da una fontana è uscita dell'acqua marrone. Il candidato di Crescere Insieme Paolo Sbraccia segnala la situazione al Comune ... Sbraccia (Crescere Insieme): “Allarme a Granaretto, acqua marrone dalla fontanella” "E' una zona che ha spesso problemi idrici - sottolinea Sbraccia - più che altro dovuti a spurghi e liquami in strada. Ma adesso parliamo di acqua potabile, e la cosa è ancora più preoccupante. A Granaretto da una fontana è uscita dell'acqua marrone. Il candidato di Crescere Insieme Paolo Sbraccia segnala la situazione al Comune ..."E' una zona che ha spesso problemi idrici - sottolinea Sbraccia - più che altro dovuti a spurghi e liquami in strada. Ma adesso parliamo di acqua potabile, e la cosa è ancora più preoccupante.