Sbarchi senza sosta a Lampedusa: oltre 600 arrivi in 24 ore (Di domenica 9 aprile 2023) È di nuovo allarme per i migranti nel Mediterraneo. Un barcone partito dalla Libia carico di 400 persone in pericolo, la raffica di Sbarchi senza sosta a Lampedusa con l’hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto... Leggi su today (Di domenica 9 aprile 2023) È di nuovo allarme per i migranti nel Mediterraneo. Un barcone partito dalla Libia carico di 400 persone in pericolo, la raffica dicon l’hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? CONTINUANO GLI SBARCHI È previsto per domani mattina, intorno alle 8, l'arrivo a Brindisi della #GeoBarents d… - umazdo1 : Signori/e un sincero BUONA & felice NOTTE....magari senza sbarchi !! - oldratiluca : @fratotolo2 Non è che qua visti gli sbarchi di migranti ormai senza controllo vi state orientando su altro? - Piergiulio58 : In pericolo 400 migranti a bordo di un barcone partito dalla Libia. L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone. Inta… - Peppino53729478 : RT @Peppino53729478: #Immigrazione:Altri sbarchi di migliaia Afro/Asiatici!Un cittadino onesto e di buon senso,può continuare ad'accettare'… -