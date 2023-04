Sassuolo | Erlic | «Dobbiamo ripartire dalla bella prestazione contro il Verona»

(Di domenica 9 aprile 2023) Martin, difensore del, ha parlato a DAZN in merito alla sconfitta di ieril’Hellas. Ecco le sue dichiarazioni Martin, difensore del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «C’è tanto rammarico perché dominarla 90 minuti e poi porti a casa 0 punti alla fine, che è quello che conta. Purtroppo oggi abbiamo sbagliato un po’ di gol davanti ma questo è il calcio: quando non sfrutti le occasioni, poi li prendi. Secondo me abbiamo fatto una grandeda qui perché stiamo facendo un campionato importante, siamo lì, emo già da martedì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sassuolo, Erlic: 'Dominato col Verona, c'è rammarico per il ko. Sbagliati troppi gol' - CanaleSassuolo : Erlic dopo Hellas-Sassuolo 2-1: “Grande prestazione ma 0 punti, l recupere” - infoitsport : Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo: Ngonge scalpita, dal 1' la coppia Erlic - Guardalinee : Verona XI: 3-4-2-1 Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Duda; Lasagna. Sass… - Tutfantacalcio : ??Formazioni ufficiali #VeronaSassuolo ?? #VERONA (3-4-2-1): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze,… -

Martin, difensore del, ha parlato a DAZN in merito alla sconfitta di ieri contro l'Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni Martin, difensore del, ha parlato a DAZN. PAROLE - "C'...All: Zaffaroni(4 - 3 - 3): Consigli, Toljan, Tressoldi,, Rogerio, Frattesi (36'st Thorstvedt), Maxime Lopez, Harroui (22'st Henrique). Berardi (22'st Defrel), Pinamonti (39'st Alvarez)...... Lasagna, Duda; Verdi (dal 61 Djuric) A disposizione : Berardi, Perilli, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Cabal, Coppola Allenatore : Zaffaroni(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Tressoldi,, ...

Sassuolo, Erlic: "Dominato col Verona, c'è rammarico per il ko. Sbagliati troppi gol" TUTTO mercato WEB

In che misura è giusto prendersela con Consigli dopo il grave errore di ieri Per chi non avesse idea dell’accaduto, riassumo brevemente il finale di Verona-Sassuolo, quinto di recupero. Toljan Leggi ...Il difensore neroverde mastica amaro dopo la sconfitta incassata contro l’Hellas «C’è tanto rammarico perché abbiamo dominato per novanta minuti ma torniamo a casa con zero punti. Purtroppo abbiamo sb ...