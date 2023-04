Sarri ricorda a tutti che inseguire la bellezza è il modo migliore per vincere Repubblica

(Di domenica 9 aprile 2023) Su La, Matteo Pinci esalta la Lazio di Maurizio, che ieri ha battuto 2-1 la Juventus all’Olimpico.è riuscito a battere la Juventus mettendo in campo la sua ideologia: l’elogio della. Il tecnico della Laziocheè l’unica cosa che conta ma che si può farlo giocando bene, mettendo in campo una squadra che sia anche bella da vedere. Il contrario della filosofia di Allegri che da sempre è l’emblema del risultatista.ha vinto fondendo estetica e risultato. Da ieri, scrive il quotidiano, è definitivamente iscritta al clan delle grandi di Serie A. “Se un giorno avremo bisogno di scegliere il momento esatto in cui la Lazio disi è definitivamente iscritta al clan delle grandi, ...

Sorridente, soddisfatto ma prudente. Maurizio Sarri esalta la sua Lazio per l’atteggiamento messo in campo contro la Juve ma al tempo stesso ricorda a tutti che mancano ancora nove partite. “Con 27 pu ...Ha stracciato Inzaghi e Pioli all’Olimpico, doppio successo con Mourinho, ha gelato Spalletti. Non vince con la Signora dal 2018 ...