Sarri | Juve fortunata a non avere due giocatori espulsi

(Di domenica 9 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Maurizioaccetta che il gol di apertura della Lazio nella vittoria per 2-1 di sabato contro lantus avrebbe potuto essere escluso, ma afferma che gli ospiti sono stati fortunati a non essere ridotti a nove uomini. La Lazio ha mantenuto la sua bella forma in Serie A con la vittoria allo Stadio Olimpico grazie ai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Mattia Zaccagni, entrambi i lati del pareggio di Adrien Rabiot. Idellasono furiosi Il vantaggio di Milinkovic-Savic al 38? è stato concesso in piedi mentre il centrocampista ha spinto Alex Sandro nella parte posteriore prima di controllare la palla e tirare. Manon crede che lantus possa lamentarsi troppo perché ritiene che Manuel Locatelli e Juan Cuadrado ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - realvarriale : Si conferma con merito la seconda forza del campionato @OfficialSSLazio che dopo il 1° tempo chiuso sul pari piega… - capuanogio : #Sarri: 'Il gol di #MilinkovicSavic? Si poteva dare fallo ma la #Juve doveva chiudere in 9'. #MilinkovicSavic: 'C'… - Cucciolina96251 : RT @MaxNerozzi: #Sarri 'Il fallo di #AlexSandro poteva fischiarlo, ma la #Juve doveva finire in 9' #LazioJuve - 1900_since : Maurizio Sarri: ” Il gol di Milinkovic poteva essere irregolare ma la Juve doveva finire in 9…” -

Lazio,: "Gol Milinkovic Ladoveva finire in nove" . Lazio,: "Zaccagni Mancini lo lasci a noi" . Zaccagni: "Tacco Luis Alberto Provato in allenamento" . Lazio,: "Orgoglioso ...ROMA - La Lazio consolida il secondo posto.battuta 2 - 1 con i gol di Milinkovic e Zaccagni. Di Rabiot la rete del momentaneo 1 - 1. Sono 58 punti in classifica, +5 sulla Roma +6 sul Milan quarto . Una vittoria pesantissima in un Olimpico ...... ma anche che laavrebbe potuto finire in nove per il fallo da rosso nel primo tempo di Locatelli e per il doppio giallo a Cuadrado". Lo ha detto Maurizio, tecnico della Lazio, ai ...

Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria della sua Lazio contro la Juventus in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contr ...Anche se avesse ragione Mourinho, e alla Juve, il 19 aprile, il collegio di garanzia del Coni restituisse i 15 punti che le sono stati tolti, la Lazio, vincitrice sui bianconeri per 2-1, è ormai desig ...