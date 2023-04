Sarri è da Champions, la Juve no. Ad Allegri restano solo le coppe e il -15 in tribunale | Primapagina (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 00:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Anche se avesse ragione Mourinho, e alla Juve, il 19 aprile, il collegio di garanzia del Coni restituisse i 15 punti che le sono stati tolti, la Lazio, vincitrice sui bianconeri per 2-1, è ormai designata ad entrare in Champions League in forza dei risultati e del gioco che li accompagnano. Da seconda, come è ora, con sei punti sul MIlan e cinque sulla Roma. O da terza (sarebbe dietro la Juve, appunto), l’esito non cambierebbe, perchè il vantaggio è al tempo stesso considerevole e rassicurante. In più c’è la qualità della manovra e la duttilità dei singoli a fare la differenza. Se va ammesso, infatti, che nell’ultima mezz’ora, la Lazio ha sofferto il ritorno della Juventus, bisogna anche rilevare che fino al gol di Zaccagni, quello decisivo, c’è ... Leggi su justcalcio (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 00:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Anche se avesse ragione Mourinho, e alla, il 19 aprile, il collegio di garanzia del Coni restituisse i 15 punti che le sono stati tolti, la Lazio, vincitrice sui bianconeri per 2-1, è ormai designata ad entrare inLeague in forza dei risultati e del gioco che li accompagnano. Da seconda, come è ora, con sei punti sul MIlan e cinque sulla Roma. O da terza (sarebbe dietro la, appunto), l’esito non cambierebbe, perchè il vantaggio è al tempo stesso considerevole e rassicurante. In più c’è la qualità della manovra e la duttilità dei singoli a fare la differenza. Se va ammesso, infatti, che nell’ultima mezz’ora, la Lazio ha sofferto il ritorno dellantus, bisogna anche rilevare che fino al gol di Zaccagni, quello decisivo, c’è ...

