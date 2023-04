(Di domenica 9 aprile 2023) Unachoc., l'ex capo diine stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è statoto diin una azione legale presentata il 6 aprile presso la Corte Suprema dello Stato di New York. A portare il manager di fronte alla magistratura è stata, ex modella e fondatrice di Model Alliance, un gruppo di difesa di modelle e creativi della moda. Lo riporta il New York Times. Secondo quanto afferma la donnala avrebbe aggredita in un albergo di New York nel 2001 quando lei aveva 19 anni. Laha fatto causa, oltre che a, anche a Weinstein, alla Disney e alle sue sussidiarie Buena Vista e, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltirreno : Ad accusarlo è l'ex modella Sara Ziff, fondatrice di Model Alliance. I fatti sarebbero accaduti quando la donna ave… - Open_gol : I fatti denunciati da Sara Ziff risalirebbero al 2001, quando la donna aveva 19 anni - infoitcultura : La modella Sara Ziff accusa di stupro l'ex Miramax Italia Fabrizio Lombardo -

Ad accusarlo è l'ex modella, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times. Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile,...Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato denunciato per stupro presso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l'ex modella, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times. Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile, Lombardo aggredì ...A portare l'executive di fronte alla magistratura è stata, ex modella e fondatrice di Model Alliance, un gruppo di difesa di modelle e creativi della moda. Lo riporta il New York Times . ...

Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax Italia, accusato di stupro ... La Voce di New York

Fabrizio Lombardo (nella foto, a destra), ex capo della Miramax e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato denunciato per stupro presso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l’ex mode ...Stretto collaboratore di Harvey Weinstein, una ex modella lo accusa di averla aggredita sessualmente in una stanza d'albergo a New York nel 2001 ...