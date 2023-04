Santa Marinella, il Comune verso l’adozione del nuovo Piano degli Arenili (Di domenica 9 aprile 2023) Santa Marinella – “Ultimi atti per arrivare in poche settimane alla definitiva adozione da parte della Giunta, del nuovo Piano degli Arenili di Santa Marinella, un’iniziativa che disciplina tutti gli interventi, che possono essere attuati lungo il litorale e che va incontro alle legittime esigenze di tutti gli operatori balneari di Santa Marinella e Santa Severa”. Lo dichiarano il sindaco, Pietro Tidei e l’assessora all’urbanistica Roberta Gaetani. “Il precedente ed ultimo Pua infatti, era stato approvato in consiglio comunale nel 2007 (sempre sotto l’egida all’epoca del sindaco Tidei). Da allora, l’iter non aveva più avuto seguito ed il Piano di Utilizzo degli ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023)– “Ultimi atti per arrivare in poche settimane alla definitiva adozione da parte della Giunta, deldi, un’iniziativa che disciplina tutti gli interventi, che possono essere attuati lungo il litorale e che va incontro alle legittime esigenze di tutti gli operatori balneari diSevera”. Lo dichiarano il sindaco, Pietro Tidei e l’assessora all’urbanistica Roberta Gaetani. “Il precedente ed ultimo Pua infatti, era stato approvato in consiglio comunale nel 2007 (sempre sotto l’egida all’epoca del sindaco Tidei). Da allora, l’iter non aveva più avuto seguito ed ildi Utilizzo...

