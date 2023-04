Santa Maradona: la recensione del film con Libero De Rienzo (Di domenica 9 aprile 2023) MovieMag.it - News Cinema, Recensioni film e Serie TV - News Cinema, Recensioni film e Serie TV: film in sala, notizie sul cinema su film e serie in streaming da Netflix, Prime Video e Disney Plus, trailer, rubriche, capolavori e cult movie. Santa Maradona è un film del 2001 diretto da Marco Ponti. Libero De Rienzo e Stefano Accorsi interpretano due amici che affrontano la vita in diverso modo, salvo ritrovarsi ogni sera nella stessa casa, provando in qualche modo a pagare l’affitto, tra libri rubati e colloqui di lavoro andati male. Il film, divenuto generazionale anche Leggi su moviemag (Di domenica 9 aprile 2023) MovieMag.it - News Cinema, Recensionie Serie TV - News Cinema, Recensionie Serie TV:in sala, notizie sul cinema sue serie in streaming da Netflix, Prime Video e Disney Plus, trailer, rubriche, capolavori e cult movie.è undel 2001 diretto da Marco Ponti.Dee Stefano Accorsi interpretano due amici che affrontano la vita in diverso modo, salvo ritrovarsi ogni sera nella stessa casa, provando in qualche modo a pagare l’affitto, tra libri rubati e colloqui di lavoro andati male. Il, divenuto generazionale anche

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcimarti17 : @paco_amendola @GenCar5 Mi chiedo: uno potrà essere libero di guardarsi la partita in curva tifando in santa pace?… - bartobonelli : Stefano Accorsi in Santa Maradona (2001, dir. Marco Ponti) for reference - bartobonelli : Accingendomi ad andare a tagliare i capelli portando foto di Stefano Accorsi in Santa Maradona (2001, dir. Marco Ponti) come modello -