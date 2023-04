Sanità, Schillaci: depenalizzare gli errori dei medici se non c'è dolo (Di domenica 9 aprile 2023) 'La medicina difensiva è un male - prosegue Schillaci al Messaggero - . Porta i medici a prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E lo dico da medico: confonde anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) 'Lana difensiva è un male - prosegueal Messaggero - . Porta ia prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E lo dico da medico: confonde anche ...

'La medicina difensiva è un male - prosegue Schillaci al Messaggero - . Porta i medici a prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E lo dico da medico: confonde anche il medico curante che da tanti, troppi, ...