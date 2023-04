Sanità, perché M5S e Pd dovrebbero chiedere scusa all’ex ministra Grillo e ad Antonio Saitta (Di domenica 9 aprile 2023) Uno studio dell’Unione Europea sullo sviluppo economico europeo individua tra le innovazioni che farebbero risparmiare miliardi e aumentare il Pil, la consociazioni degli acquisti di medicine e materiale medico di tutti gli Stati aderenti: un aumento di 34 miliardi del Pil per la comunità. Questa era la proposta di Giulia Grillo che aveva preso ad esempio l’idea di Antonio Saitta quando era assessore regionale Pd alla Sanità del Piemonte e aveva risparmiato il 67% del costo delle medicine comprandole col sistema delle aste. Cioè si compravano i farmaci che, a parità di principio attivo, venivano offerti al prezzo più basso. Lazio, Val D’Aosta e Veneto (Lega) avevano aderito consociandosi col Piemonte. Il che per inciso mostra che è possibile superare la contrapposizione tra destra e sinistra quando si individuano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Uno studio dell’Unione Europea sullo sviluppo economico europeo individua tra le innovazioni che farebbero risparmiare miliardi e aumentare il Pil, la consociazioni degli acquisti di medicine e materiale medico di tutti gli Stati aderenti: un aumento di 34 miliardi del Pil per la comunità. Questa era la proposta di Giuliache aveva preso ad esempio l’idea diquando era assessore regionale Pd alladel Piemonte e aveva risparmiato il 67% del costo delle medicine comprandole col sistema delle aste. Cioè si compravano i farmaci che, a parità di principio attivo, venivano offerti al prezzo più basso. Lazio, Val D’Aosta e Veneto (Lega) avevano aderito consociandosi col Piemonte. Il che per inciso mostra che è possibile superare la contrapposizione tra destra e sinistra quando si individuano ...

