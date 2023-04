Sandra Milo a Domenica In: “Denunciare le violenze non serve a niente”. Mara Venier la riprende: “Non dire così” (Di domenica 9 aprile 2023) Tra i protagonisti della puntata di oggi, 9 aprile 2023, di Domenica In c’è stata sicuramente Sandra Milo. L’attrice ha festeggiato il suo recente 90esimo compleanno. “Mi sento bene e non mi chiedo quanti anni ho. Sono passaggi belli quelli della mia età. Mi sento anche più sicura di me stessa. Non ho ansia e senso della colpa, soprattutto per i figli”, le sue parole. Poco dopo Mara Venier le ha chiesto qual è stato il periodo più felice e quello più complicato: “Il più felice quando nasce un figlio. Il più complicato quando ti toccano i figli. Ho avuto tre maternità complicate. La mia prima figlia, Debora, non era riconosciuta perché adulterina. Il mio primo compagno mi minacciò di non farmi vedere più la piccola. Allo Sato scrissi di fare chiarezza sulla situazione dei bambini all’epoca. Ci fu una ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Tra i protagonisti della puntata di oggi, 9 aprile 2023, diIn c’è stata sicuramente. L’attrice ha festeggiato il suo recente 90esimo compleanno. “Mi sento bene e non mi chiedo quanti anni ho. Sono passaggi belli quelli della mia età. Mi sento anche più sicura di me stessa. Non ho ansia e senso della colpa, soprattutto per i figli”, le sue parole. Poco dopole ha chiesto qual è stato il periodo più felice e quello più complicato: “Il più felice quando nasce un figlio. Il più complicato quando ti toccano i figli. Ho avuto tre maternità complicate. La mia prima figlia, Debora, non era riconosciuta perché adulterina. Il mio primo compagno mi minacciò di non farmi vedere più la piccola. Allo Sato scrissi di fare chiarezza sulla situazione dei bambini all’epoca. Ci fu una ...

