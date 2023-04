Sandra Milo a Domenica In, choc sugli uomini violenti: «Denunciare non serve» (Di domenica 9 aprile 2023) A Domenica In Sandra Milo è stata tra gli ospiti della puntata pasquale condotta da Mara Venier. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, l'attrice si è resa protagonista di continue gaffe e dichiarazioni che hanno fatto non poco discutere sui social. Tra le altre cose, ha raccontato del suo matrimonio violento con Moris Ergas che le ruppe la mascella, "da un orecchio non ci sento più, dall'altro sono stata operata più volte e me l'hanno ricostruito". Ad un certo punto sono partite tutta una serie di considerazioni sugli uomini violenti che hanno lasciato tutti basiti, in primis Mara Venier che ha cercato di arginare strafalcioni puri. Tutto è partito dalla domanda della conduttrice: "L'hai denunciato?", in riferimento a Ergas. La Milo ha dichiarato che ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 aprile 2023) AInè stata tra gli ospiti della puntata pasquale condotta da Mara Venier. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, l'attrice si è resa protagonista di continue gaffe e dichiarazioni che hanno fatto non poco discutere sui social. Tra le altre cose, ha raccontato del suo matrimonio violento con Moris Ergas che le ruppe la mascella, "da un orecchio non ci sento più, dall'altro sono stata operata più volte e me l'hanno ricostruito". Ad un certo punto sono partite tutta una serie di considerazioniche hanno lasciato tutti basiti, in primis Mara Venier che ha cercato di arginare strafalcioni puri. Tutto è partito dalla domanda della conduttrice: "L'hai denunciato?", in riferimento a Ergas. Laha dichiarato che ...

