San Siro, striscione della Curva Sud contro De Laurentiis: «Gli ultras non si toccano» (Di domenica 9 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis va avanti imperterrito nella sua battaglia contro l'illegalità e allo stesso modo va avanti l'ostilità del mondo ultras verso il presidente del Napoli. Ormai non lo contestano più solo i gruppi organizzati del Napoli, ma anche quelli di altre squadre. A Lecce, venerdì, il presidente è stato bersaglio di cori offensivi provenienti dalla Curva, ad esempio, e suo figlio Edoardo, vicepresidente del club, è stato insultato allo stesso modo ed ha rischiato di restare coinvolto in una rissa. Ieri, a Milano, la Curva Sud ha addirittura esposto uno striscione inequivocabilmente contro il presidente De Laurentiis. Il testo: «E' bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Gli ultras non si toccano».

