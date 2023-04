Samuele Segreto | il ritorno alla normalità

(Di domenica 9 aprile 2023) A Verissimo il ballerino racconta l'esperienza nel talent. Poi in studio arriva Beppe Fiorello, regista del film in sala in questo momento che vede protagonista proprio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _namelessAnna_ : RT @usergiuliate: la grandissima perdita che ha subìto amigos22 e la grandissima vittoria che invece sta riscontrando samuele segreto perch… - andrexhome : RT @sonochiaa: la vergogna e l’imbarazzo nel buttare fuori alessio cavaliere dopo samuele segreto uno dopo l’altro, quando loro due erano l… - fandimarefuori : RT @usergiuliate: la grandissima perdita che ha subìto amigos22 e la grandissima vittoria che invece sta riscontrando samuele segreto perch… - lqvstark : RT @sonochiaa: la vergogna e l’imbarazzo nel buttare fuori alessio cavaliere dopo samuele segreto uno dopo l’altro, quando loro due erano l… - tittiii__ : RT @sonochiaa: la vergogna e l’imbarazzo nel buttare fuori alessio cavaliere dopo samuele segreto uno dopo l’altro, quando loro due erano l… -

Sabato 15 aprile Giuseppe Fiorello sarà alla Multisala Apollo di Messina, alle 20.30, per presentare il suo film. Ci saranno anche(l'attore palermitano che ha partecipato ad "Amici" come ballerino), e Raffaele Simone Cordiano , l'undicenne messinese che interpreta il ruolo di Totò. Con "Stranizza d'amuri", il ...a sorpresa si è alzato: ' Va beh mi dichiaro, ma lo sai, sei bellissima, stupenda! Sono viola ora, vero '. Questa la reazione della ballerina: ' La galanteria siciliana '. Mentre ...Ospite a 'Verissimo' Samu (), quinto eliminato dal serale di 'Amici 22' , parla della sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi e della borsa di studio che ha vinto. 'Il ritorno alla normalità è stato un po'...

Verissimo, Samuele Segreto: “Se ad Amici 22 mi piaceva qualcuna Non lo voglio dire, però…” Isa e Chia

Non sono competitivo con gli altri ma con me stesso. Nella danza mi piace una competizione costruttiva». Ma Samuele Segreto è anche attore e ha recitato in L’ora – Inchiostro contro piombo, miniserie ...Domenica su Canale 5 in studio la neo nonna Michelle Hunziker, Arisa e Raimondo Todaro, Pupo e tanti altri: snobbato il Gf Vip, ma c'è Orietta Berti ...