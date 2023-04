Sagan, l'ultima Roubaix è amara: cade e finisce in ospedale (Di domenica 9 aprile 2023) Era alla decima e ultima partecipazione nell'Inferno del Nord, che aveva conquistato nel 2018 in maglia di campione del mondo vincendo lo sprint a due con lo svizzero Dillier. Ma Peter Sagan non è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Era alla decima epartecipazione nell'Inferno del Nord, che aveva conquistato nel 2018 in maglia di campione del mondo vincendo lo sprint a due con lo svizzero Dillier. Ma Peternon è ...

