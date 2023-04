Sabu finisce in ospedale ma rassicura i fan | paura per la leggenda ECW

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 aprile 2023)è finito all’. Il lggendario wrestler stava partecipando alla Square Circle Expo e la stessa pagina Facebook della convention ha annunciato che l’ex ECW “è stato ricoverato dopo un’emergenza durante lo show”. Dopo aver comunicato i rimborsi per i fan che avrebbero dovuto tenere una sessione di autografi con lui, la stessa convention non ha comunicato né i motivi né tanto meno l’entità del problema. Ci ha pensato successivamente lo stessoa tranquillizzare i fan, tramite un breve messaggio social. Hello everyone I am doing better and thank you for your well wishes —(@TheRealECW) April 8, 2023