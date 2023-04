Ruud-Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Casper Ruud se la vedrà contro Miomir Kecmanovic nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Estoril 2023 (Portogallo), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina lusitana. Entrambi proveranno a portare a casa il primo titolo della stagione. Per il norvegese si tratterebbe del decimo della carriera, addirittura il nono ottenuto sul rosso. Il serbo, invece, va a caccia del bis dopo il successo a Kitzbuehel (Austria) nel 2020. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio Kecmanovic per 2-0. Tali scontri diretti, tuttavia, sono poco indicativi essendo andati in scena nel 2019 ed in condizioni rapide. A partire con i favori del pronostico, non a caso, sarà proprio Ruud, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals. Lo scandinavo ha perso soltanto un set nel corso ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Casperse la vedrà contro Miomirnell’ultimo atto dell’ATP 250 di(Portogallo), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina lusitana. Entrambi proveranno a portare a casa il primo titolo della stagione. Per il norvegese si tratterebbe del decimo della carriera, addirittura il nono ottenuto sul rosso. Il serbo, invece, va a caccia del bis dopo il successo a Kitzbuehel (Austria) nel 2020. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggioper 2-0. Tali scontri diretti, tuttavia, sono poco indicativi essendo andati in scena nel 2019 ed in condizioni rapide. A partire con i favori del pronostico, non a caso, sarà proprio, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals. Lo scandinavo ha perso soltanto un set nel corso ...

