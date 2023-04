Ruud - Kecmanovic è la sfida per il titolo all'Estoril (Di domenica 9 aprile 2023) Sono il norvegese Casper Ruud ed il serbo Miomir Kecmanovic i protagonisti della finale del "Millennium Estoril Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si conclude oggi ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Sono il norvegese Caspered il serbo Miomiri protagonisti della finale del "MillenniumOpen", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si conclude oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @quindicizero: RUUD IN FINALE! ???? Il norvegese sconfigge Quentin Halys a Estoril e conquista la sua 16a finale in carriera. Sfiderà Mi… - Ubitennis : ATP Estoril: prima finale stagionale per Ruud, sfiderà Kecmanovic per il titolo - zazoomblog : ATP Estoril 2023 Casper Ruud raggiunge in Finale Miomir Kecmanovic: sconfitto in tre set Quentin Halys - #Estoril… - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: Ruud ?????? 'Kecmanovic è uno dei miei migliori amici nel tour. Sarà divertente affrontarci domani in finale, è la prima… - giovannipelazzo : Ruud ?????? 'Kecmanovic è uno dei miei migliori amici nel tour. Sarà divertente affrontarci domani in finale, è la pr… -