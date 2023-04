Russia e Nato si preparano allo scontro finale: armi nucleari schierate, guerra atomica vicina (Di domenica 9 aprile 2023) Cresce la tensione tra la Russia e l'Occidente. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha descritto come «isterica» la reazione dei Paesi occidentali ai piani russi di dispiegare armi nucleari tattiche in BieloRussia. «L'Occidente collettivo non sembra disposto a mettersi d'accordo in alcun modo sulla questione delle armi nucleari statunitensi, di stanza in Europa, vicino al nostro Paese, ma opta per una reazione isterica ai nostri piani di costruzione di silos per lo stoccaggio di armi nucleari tattiche sul territorio bielorusso», ha detto in un'intervista il volto noto dell'amministrazione di Mosca. I fedelissimi di Vladimir Putin avevano ammesso all'inizio di questa settimana che l'intenzione di dispiegare armi ... Leggi su iltempo (Di domenica 9 aprile 2023) Cresce la tensione tra lae l'Occidente. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha descritto come «isterica» la reazione dei Paesi occidentali ai piani russi di dispiegaretattiche in Bielo. «L'Occidente collettivo non sembra disposto a mettersi d'accordo in alcun modo sulla questione dellestatunitensi, di stanza in Europa, vicino al nostro Paese, ma opta per una reazione isterica ai nostri piani di costruzione di silos per lo stoccaggio ditattiche sul territorio bielorusso», ha detto in un'intervista il volto noto dell'amministrazione di Mosca. I fedelissimi di Vladimir Putin avevano ammesso all'inizio di questa settimana che l'intenzione di dispiegare...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Inviare ai vari Orsini, Travaglio, De Cesare, Conte e compagnia. I Russi vogliono che l’Ucraina cessi di esistere c… - ladyonorato : In #Ucraina la guerra continua e si continua a morire grazie alle armi fornite dagli alleati NATO. Siamo sempre più… - rulajebreal : Trump voleva uscire dalla #NATO & ha sempre sostenuto che le autocrazie sono meglio delle democrazie. Qui fa il ti… - Cristia61945218 : RT @World24New: Lo sapevi che.... in oltre 50 città tedesche si sono tenute grandi proteste a favore della pace, chiedendo la fine del sost… - Beppe1158 : RT @AgainCarlakak: BERLINO DICE #FUCKNATO I Berlinesi sono scesi in massa per le strade chiedendo che gli USA e la NATO lascino immediata… -