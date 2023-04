Runner ucciso da un orso in Trentino, funerali mercoledì 12 aprile. Famiglia valuta causa (Di domenica 9 aprile 2023) Si terranno mercoledì 12 aprile i funerali di Andrea Papi, il Runner ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes, nella zona del monte Peller, in Trentino. Le esequie saranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, nel comune in Val di Sole. Intanto, dopo la conferma delle cause della morte del 26enne e la firma dell'ordinanza urgente per abbattere l'animale, la Famiglia del giovane si è rivolta a due legali per valutare azioni civili e penali nei confronti di chi ha responsabilità nel controllo e nella gestione dei plantigradi in Trentino. Sul tavolo c’è la possibilità di fare causa alla Provincia di Trento e allo Stato. Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 aprile 2023) Si terranno12di Andrea Papi, ilda unnei boschi sopra Caldes, nella zona del monte Peller, in. Le esequie saranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, nel comune in Val di Sole. Intanto, dopo la conferma delle cause della morte del 26enne e la firma dell'ordinanza urgente per abbattere l'animale, ladel giovane si è rivolta a due legali perre azioni civili e penali nei confronti di chi ha responsabilità nel controllo e nella gestione dei plantigradi in. Sul tavolo c’è la possibilità di farealla Provincia di Trento e allo Stato.

