Rugby 7s, World Series Singapore 2023: trionfo Nuova Zelanda che conquista Francia 2024 (Di domenica 9 aprile 2023) Si è conclusa la tappa di Singapore delle World Rugby Sevens Series, terz’ultimo appuntamento del torneo mondiale maschile di Rugby a sette che quest’anno mette anche in palio quattro posti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ecco come è andata. I quarti di finale iniziano con la favola dell’Uruguay che si schianta contro le Samoa, con i pacifici che si impongono con un buon 22-7. Netta anche la vittoria dell’Argentina sull’Australia, battuta per 29-12, mentre le Fiji si impongono nello scontro di lusso contro la Francia vincendo 33-21. Nell’ultima sfida dei quarti, infine, la Nuova Zelanda continua la sua marcia trionfale e si impone sulla Gran Bretagna per 22-10. In semifinale, dunque prima sfida tra Samoa e Argentina. E dopo un ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Si è conclusa la tappa didelleSevens, terz’ultimo appuntamento del torneo mondiale maschile dia sette che quest’anno mette anche in palio quattro posti per i Giochi Olimpici di Parigi. Ecco come è andata. I quarti di finale iniziano con la favola dell’Uruguay che si schianta contro le Samoa, con i pacifici che si impongono con un buon 22-7. Netta anche la vittoria dell’Argentina sull’Australia, battuta per 29-12, mentre le Fiji si impongono nello scontro di lusso contro lavincendo 33-21. Nell’ultima sfida dei quarti, infine, lacontinua la sua marcia trionfale e si impone sulla Gran Bretagna per 22-10. In semifinale, dunque prima sfida tra Samoa e Argentina. E dopo un ...

