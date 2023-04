Royal Family, il look di Pasqua è matchy-matchy (Di domenica 9 aprile 2023) Il Royal Blue è il colore d'ordinanza per il debutto di Carlo III alla messa celebrata a Windsor in qualità di sovrano. Una scelta abbracciata da (quasi) tutta la famiglia che lancia un messaggio chiaro di unità a poche settimana dall'incoronazione Leggi su vanityfair (Di domenica 9 aprile 2023) IlBlue è il colore d'ordinanza per il debutto di Carlo III alla messa celebrata a Windsor in qualità di sovrano. Una scelta abbracciata da (quasi) tutta la famiglia che lancia un messaggio chiaro di unità a poche settimana dall'incoronazione

