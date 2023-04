Rottamazione Auto: arrivano nuovi incentivi per eliminare le vetture inquinanti (Di domenica 9 aprile 2023) In linea con quanto richiesto dall’UE, anche l’Italia è impegnata nel realizzare la transizione ecologica, ovvero l’iter per il quale si dovrebbe transitare dall’utilizzo delle fonti di energia non rinnovabile a quelle rinnovabili. Già il precedente Esecutivo Draghi e, ora, il Governo Meloni hanno approntato una serie di agevolazioni o di bonus rivolti a favorire il passaggio alle vetture elettriche. Negli ultimi anni i Governi degli Stati membri dell’UE sono chiamati ad affrontare l’emergenza energetica ed ambientale. Agevolazioni per rottamare Auto inquinanti: le risorse finanziarie stanziate dal Governo Le risorse finanziarie allocate per incentivare l’acquisto di Auto a basse emissioni e di quelle con propulsore elettrico si sono esauriti alla fine dello scorso anno, ma il Ministro delle Imprese e del Made in ... Leggi su blowingpost (Di domenica 9 aprile 2023) In linea con quanto richiesto dall’UE, anche l’Italia è impegnata nel realizzare la transizione ecologica, ovvero l’iter per il quale si dovrebbe transitare dall’utilizzo delle fonti di energia non rinnovabile a quelle rinnovabili. Già il precedente Esecutivo Draghi e, ora, il Governo Meloni hanno approntato una serie di agevolazioni o di bonus rivolti a favorire il passaggio alleelettriche. Negli ultimi anni i Governi degli Stati membri dell’UE sono chiamati ad affrontare l’emergenza energetica ed ambientale. Agevolazioni per rottamare: le risorse finanziarie stanziate dal Governo Le risorse finanziarie allocate per incentivare l’acquisto dia basse emissioni e di quelle con propulsore elettrico si sono esauriti alla fine dello scorso anno, ma il Ministro delle Imprese e del Made in ...

