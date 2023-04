Roma, per Solbakken lussazione alla spalla: ecco chi giocherà a Rotterdam (Di domenica 9 aprile 2023) Due forse avrebbero già potuto aver finito la corsa stagionale, ma la rosa della Roma, nel momento clou della stagione, sembra avere trovato quei numeri che occorrono per consentire a José Mourinho di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Due forse avrebbero già potuto aver finito la corsa stagionale, ma la rosa della, nel momento clou della stagione, sembra avere trovato quei numeri che occorrono per consentire a José Mourinho di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : In viaggio per Roma ?? verso #LazioJuve ?? - juventusfc : I convocati per #LazioJuve ?? Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenz… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #TorinoRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - Chiariello_CS : RT @Torrenapoli1: La #Lazio stacca le contendenti + 5 sulla Roma terza +7 sull’Inter quinta, per ora fuori dalle 4 in Champions In una sta… - il_Conte78 : RT @francescoceccot: Visto solo ora le immagini del contatto Milinkovic-Chiesa, avevo visto solo la spinta e non il colpo con il ginocchio… -