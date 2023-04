Roma | il grave handicap che Mourinho non riesce ad eliminare

Leggi su serieanews

(Di domenica 9 aprile 2023) Ladel tecnico portoghese a Torino ha raggiunto una preziosa affermazione in chiave Champions ma nonadil tarlo che la condiziona Larincorre il sogno Champions ma in attacco continua a faticare. Nel match contro il Torino, la squadra di Joséè riuscita ad arpionare tre punti fondamentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.