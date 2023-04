Roma, enorme incendio: deposito di compostaggio in fiamme da 10 ore (FOTO) (Di domenica 9 aprile 2023) Un grosso incendio è divampato questa notte a Roma, in via Cesare Razzaboni, nei pressi di via Salaria, in zona Settebagni. Le fiamme sono partite dal materiale esterno accatastato nel piazzale della IBIOS, società di raccolta di ramaglie, potature, tronchi di alberi, palme, trucioli e legno in generale, che viene trasformato in compost e pallet. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, più il capoturno provinciale. Presente anche la protezione civile dell’AVS Kosmos con un’autobotte da 10.000 litri d’acqua. Colonna di fumo visibile in tutta la zona A causa del violento incendio, ancora in corso a distanza di più di dieci ore, si è alzata una densa colonna di fumo, fortunatamente non tossica, visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Un grossoè divampato questa notte a, in via Cesare Razzaboni, nei pressi di via Salaria, in zona Settebagni. Lesono partite dal materiale esterno accatastato nel piazzale della IBIOS, società di raccolta di ramaglie, potature, tronchi di alberi, palme, trucioli e legno in generale, che viene trasformato in compost e pallet. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, più il capoturno provinciale. Presente anche la protezione civile dell’AVS Kosmos con un’autobotte da 10.000 litri d’acqua. Colonna di fumo visibile in tutta la zona A causa del violento, ancora in corso a distanza di più di dieci ore, si è alzata una densa colonna di fumo, fortunatamente non tossica, visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Davanti alla crisi esistenziale di Berlino e all’ambiguita’ di Parigi nei rapporti con Pechino (alleata strategica… - elio_vito : Un enorme incendio boschivo è divampato la scorsa notte alle porte di Milano, nel Parco delle Groane, è stato domat… - CorriereCitta : Roma, enorme incendio: deposito di compostaggio in fiamme da 10 ore (FOTO) - ashrock67 : RT @SielteSpa: Un piccolo gesto può avere un impatto enorme. In un mondo in cui spesso sembra che non ci sia abbastanza solidarietà, alcun… - Daniele35136590 : Non so chi gioca peggio tra la Roma è la Juventus, considerando che hanno materiale tecnico enorme. Napoli e Lazio… -