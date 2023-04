Roma, Dybala come Salah (Di domenica 9 aprile 2023) Paulo Dybala trascina la Roma ed entra nella storia perché soltanto Salah come lui ha fatto questi numeri al suo primo anno Paulo Dybala trascina la Roma ed entra nella storia perché soltanto Salah come lui ha fatto questi numeri al suo primo anno. Il colpo grosso del mercato estivo giallorosso si sta rivelando decisivo per la corsa alla Champions League ed è il primo, insieme all’egiziano, a far registrare almeno 10 gol e 5 assist al primo anno alla Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Paulotrascina laed entra nella storia perché soltantolui ha fatto questi numeri al suo primo anno Paulotrascina laed entra nella storia perché soltantolui ha fatto questi numeri al suo primo anno. Il colpo grosso del mercato estivo giallorosso si sta rivelando decisivo per la corsa alla Champions League ed è il primo, insieme all’egiziano, a far registrare almeno 10 gol e 5 assist al primo anno alla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

