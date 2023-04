Roma | Cristante | «Ci meritiamo di stare nelle prime quattro e andare avanti in Europa»

(Di domenica 9 aprile 2023) Bryan, centrocampista della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria di ieri in trasferta contro il Torino Bryan, centrocampista della, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «È stata una vittoria importantissima, anche in base ai risultati. Avevano già perso qualcosagiornate precedenti, oggi era importante vincere e ora siamo in una buona posizione. Quando ci siamo tutti, senza infortuni, la rosa è ottima e con ottimi cambi. Quando stiamo bene possiamo vincere con chiunque, cidiin. Ora c’è l’, si pensa a quella. Si ...

Dopo il successo ottenuto, per 1 - 0, dalla Roma contro il Torino, con i giallorossi che adesso occupano il terzo posto della classifica in Serie A, Bryan Cristante ha così parlato ai media ufficiali del team capitolino. 'È stata una vittoria importantissima'. Alla continuità di Matic e Cristante, si è aggiunto il ritorno del miglior Wijnaldum. Qualità e... Vince anche la Roma, terza dopo la vittoria sul campo del Torino: sorpassate sia il Milan che l'Inter. TORINO - La Roma batte 1 - 0 il Torino in trasferta e supera Milan e Inter al terzo posto in classifica. All'Olimpico Grande Torino Mourinho ritrova Cristante, Mancini, Ibanez e Kumbulla dopo la squalifica.

