Roma, Celli: "Città dei 15 minuti sfida per ricostruire fiducia con i cittadini" (Di domenica 9 aprile 2023) "La Città dei 15 minuti è una grande sfida sulla quale ricostruire la fiducia con i cittadini. È un obiettivo cruciale che affiancherà i grandi impegni dei prossimi anni. Puntiamo alle opere e alle infrastrutture utili a rilanciare Roma anche a livello internazionale, ma dobbiamo assicurare nel medio periodo i servizi essenziali e di prossimità in ogni quartiere, attesi da anni, per migliorare la qualità della vita. Roma è tante Città diverse, con distanze e differenze evidenti, ognuna con le sue peculiarità e problematiche. È importante attivare dal basso un'azione di conoscenza per modellare il nostro piano con interventi davvero utili a ricucire e riconnettere il centro con la periferia, per dare a tutti pari dignità.

