Roma, Abraham e Volpato in visita in una casa famiglia: “Regalare un sorriso il giorno di Pasqua” (Di domenica 9 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua la Roma ha deciso di Regalare un sorriso ai bambini della casa famiglia Chiara e Francesco, mandando in visita Tammy Abraham e Christian Volpato. “Venire qui oggi è stato bello, abbiamo portato un sorriso sui loro volti. Sono sicuro che gli abbiamo regalato una bella Pasqua. Spero che potranno continuare a sorridere e ad essere felici in futuro. Quando si passa del tempo con le persone che ti rendono felici devi goderti ogni momento”, ha spiegato l’attaccante inglese in un video pubblicato sui social dalla società. Volpato ha poi aggiunto: “Questi bambini sono speciali, ti fanno provare sensazioni speciali, ti fanno capire quanto siamo stati ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Neldilaha deciso diunai bambini dellaChiara e Francesco, mandando inTammye Christian. “Venire qui oggi è stato bello, abbiamo portato unsui loro volti. Sono sicuro che gli abbiamo regalato una bella. Spero che potranno continuare a sorridere e ad essere felici in futuro. Quando si passa del tempo con le persone che ti rendono felici devi goderti ogni momento”, ha spiegato l’attaccante inglese in un video pubblicato sui social dalla società.ha poi aggiunto: “Questi bambini sono speciali, ti fanno provare sensazioni speciali, ti fanno capire quanto siamo stati ...

