Rocciatori involontari | due cani messi in salvo nel Verbano

Leggi su agi

(Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Due'spericolati' si inerpicano su una parete rocciosa, e per salvarli devono intervenire i vigili del fuoco. È accaduto a Crodo, in Valle Antigorio, nelCusio Ossola. Ieri sera in tarda serata è scattato l'allarme da parte del proprietario dei due animali che li aveva individuati in difficoltà sopra una sporgenza di una parete impervia, raggiungibile dopo mezz'ora di strada a piedi dalla frazione di Verampio. Questa mattina con le prime luci i vigili del fuoco del distaccamento di Baceno, in collaborazione con una squadra del Comando di Verbania, hanno predisposto il recupero dei due, che sono stato imbragati a un operatore e recuperati a monte in sicurezza, nella zona dove ad attenderli vi era il padrone. Nessuna conseguenza per i due, solo un po' spaventati considerato che era da tre ...