Rinnovabili, è boom dell'autoconsumo (Di domenica 9 aprile 2023) MILANO – Forti segnali positivi dalle Rinnovabili: l'autoconsumo e i sistemi di accumulo stanno crescendo esponenzialmente, superando già i 5.200 GWh, un valore pari al 21% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici, con quote più elevate che si sono registrare nel settore industriale con il 52% di energia autoconsumata sul totale di quella prodotta, nel terziario L'articolo proviene da Webmagazine24.

