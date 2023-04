Riflessioni pasquali | non pertanto amene e disimpegnate | solo più in tema e alquanto distese

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 aprile 2023) Stando alle notizie provenienti da fonti diverse che circolano ormai da alcuni giorni, si sarebbe portati a dubitare delle effettive proporzioni della crisi economica e sociale che sta attanagliando l’intera popolazione mondiale. In effetti, così come vengono presentate dai mezzi dell’informazione alcune notizie, sembrano non dare un quadro fedele di come stiano realmente i fatti. È abusato, nonmeno calzante, il pensiero che Trilussa aveva della statistica: se si fa riferimento a un gruppo di due sole persone, una che abbia mangiato un pollo intero e un’altra che si sia contentata di sentirne il profumo, il risultato statistico sarebbe che, in media, i due abbiano consumato mezzo pollo a testa.per rimanere con l’attenzione sul patrio suolo, si apprende che le località turistiche di ogni genere, per le festività...